Noli, Trail delle Streghe: tutto esaurito per la prima edizione

Noli. Si è svolta domenica 11 ottobre la prima edizione del Trail delle Streghe a Noli, organizzato dall’Associazione CoArt Noli. All’evento erano ammessi al massimo duecento partecipanti e ben presto i posti sono andati esauriti.

Si è gareggiato su due distanze: un percorso di 14 chilometri con 900 metri di dislivello portato a termine da 129 atleti ed uno più breve di 7 chilometri con 480 metri di dislivello, terminato da 59 partecipanti.

Un bivio non segnalato ha portato il leader della gara Giovanni Maiello, acquese del Berg Team, a sbagliare strada, tagliando il percorso. La vittoria gli è stata assegnata alla pari con Pablo Barnes, giunto secondo sul traguardo. Anche altri partecipanti hanno preso la strada sbagliata a quel bivio; resta l’unica pecca di un’organizzazione positiva, che ha dovuto seguire le complicate norme sanitarie da rispettare.

Terza posizione per Mirco Garello. A seguire, quarto Simone Siri, quinto Oscar Rebora, sesto Andrea Stefano Pasero, settimo Elia Corso, ottavo Federico Gallo, nono Mirko Ostensorio, decimo Davide Tallone, undicesimo Ivan Pesce, dodicesimo Andrea Poddighe, tredicesimo Stefano Molinar, quattordicesimo Pietro Camozzi, quindicesimo Antobello Carboni.

In campo femminile successo di Monica Fierile in 1h31’36”, seconda Marcella Ferraro in 1h37’40”, terza Alessandra Fissore in 1h40’22”.

Clicca qui per consultare la classifica della gara di 14 chilometri.

La distanza breve ha visto primeggiare Alessandro Aonzo con il tempo di 38’24”; secondo classificato Andrea Rinaldi in 41’07”, terzo Danilo Basso in 41’51”. Tra le donne successo di Susanna Scaramucci in 48’47”, secondo posto per Barbara Montrucchio in 49’07”, terza classificata Teodora Bacanu in 53’25”.

Clicca qui per consultare la classifica della gara di 7 chilometri.

Nella foto (Davide Aicardi): Giovanni Maiello