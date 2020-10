Noli: riapre l’ambulatorio per i prelievi ma Consiglio comunale a distanza

Noli. “Finalmente questa mattina è stato riattivato il servizio prelievi nell’ambulatorio di via Musso”. L’annuncio da parte dei Servizi Sociali del Comune di Noli, dopo l’emergenza Covid e la difficile situazione sanitaria.

Il servizio è riservato soltanto ai pazienti esenti ticket e sarà aperto tutti i giovedì dalle ore 7.30 alle 8.30 per l’effettuazione del prelievo e dalle 8.30 alle 9.30 per le prenotazioni esami da effettuare la settimana successiva.

Tuttavia, annunciata anche la seduta del Consiglio comunale in streaming: “In attuazione delle recenti disposizioni introdotte dal DPCM il Consiglio comunale di questa sera alle ore 21 si svolgerà in modalità di collegamento a distanza, con possibilità di visione in streaming (https://livetv.comunenoli.gov.it/consigli/)”.

E sempre in tema Covid e prevenzione, questa mattina sono state consegnate agli alunni delle scuole nolesi le mascherine donate dalla Protezione civile. “Il Comune ringrazia la squadra AIB di Noli e tutto il personale scolastico per la collaborazione” affermano dall’amministrazione comunale.