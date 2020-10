Mondo dell’imprenditoria e del turismo in lutto per la scomparsa di Marina Murialdo

Savona. E’ deceduta all’ospedale San Paolo di Savona, dove era ricoverata da qualche giorno, l’imprenditrice Marina Murialdo.

Era figlia di Franco Murialdo, a sua volta imprenditore, con il quale aveva condiviso la gestione diretta di molteplici attività. Tra questi Poseidon, l’approdo turistico di Borghetto Santo Spirito (completato e inaugurato nel 2015 e dichiarato fallito nel 2019) che la stessa Marina ha sempre definito “il grande sogno di mio padre”.

Marina Murialdo era nota soprattutto per essere il “volto” del parco acquatico “Le Caravelle” di Ceriale, uno dei principali poli turistici e del divertimento della nostra provincia e dell’intera liguria.

La sorella di Marina è titolare de “Il paese di Ciribì”, camping village situato sempre a Ceriale.

Il sindaco Giancarlo Canepa dichiara: “Apprendo con grande dolore della scomparsa di Marina Murialdo. Prima che si ammalasse in maniera grave ci siamo confrontati molte volte per problematiche legate all’approdo turistico Poseidon. Nonostante le posizioni fossero, a volte, distanti, abbiamo sempre trovato un punto di incontro. Era innamorata della sua creatura e la fortuna non sempre è stata dalla sua parte”.