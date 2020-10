Millesimo, una donna si ribalta con l’auto e rimane incastrata

Millesimo. Incidente stradale questa mattina intorno alle ore 9:00 a Millesimo, dove un un’auto si è ribaltata per cause ancora in via da accertamento.

Sul posto oltre ai volontari della Croce Rossa di Millesimo, sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Cairo Montenotte in quanto la donna al volante era incastrata nell’autovettura. Le sue condizioni, però, sono buone. Non risultano coinvolti altri veicoli.

Una volta estratta dall’auto, è stata affidata ai sanitari che l’hanno trasportata al San Paolo di Savona in codice giallo.