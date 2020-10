Liguria. Nella giornata di oggi è previsto il transito sulla nostra regione di una perturbazione che porterà piogge da ponente a levante. Nel fine settimana tempo variabile. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Previsioni valide per: venerdì 23 ottobre 2020

Cielo e Fenomeni: al mattino piogge diffuse sul centro-ponente regionale, potranno anche localmente assumere carattere di rovescio nell’entroterra. Altrove precipitazioni più sporadiche. Nel corso del pomeriggio le piogge si concentreranno sul centro-levante soprattutto interno, non si esclude anche qualche colpo di tuono. A ponente cieli molto nuvolosi o coperti ma in un contesto generalmente asciutto, possibili isolate schiarite sull’Imperiese.

Venti: al mattino moderati/tesi da sud-est dal Savonese occidentale verso est, deboli o moderati da nord sull’Imperiese. Nel corso del pomeriggio ruoteranno da sud-ovest con intensità moderata/tesa sull’intera regione.

Mari: tra mosso e molto mosso sul centro-levante, mosso altrove.

Temperature: stazionarie le minime, stabili o in lieve calo le massime.

Costa: min 14/17°C , max 17/20°C

Interno: min 5/11°C, max 12/16°C

Previsioni valide per: sabato 24 ottobre 2020

Cielo e Fenomeni: residui rovesci anche a carattere temporalesco sul levante, tempo più asciutto altrove con schiarite via via più ampie a partire da ponente.

Venti: al mattino moderati/tesi da sud-ovest, poi rotazione dai quadranti settentrionali con intensità debole.

Mari: tra poco mosso e mosso.

Temperature: in lieve calo le minime, stazionarie le massime.

Tendenza per: domenica 25 ottobre 2020

Mattinata con nubi sparse alternate a schiarite sull’intera regione. Nel pomeriggio cieli nuvolosi o molto nuvolosi sul centro-levante con possibili piovaschi. Temperature stazionarie.