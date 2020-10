Liguria. Temporaneo rinforzo dell’alta pressione sull’Italia prima di un nuovo episodio perturbato atteso durante il prossimo fine settimana.

Secondo gli esperti del Centro Limet, per oggi giovedì 8 ottobre avremo bel tempo su tutta la regione al mattino. Nel pomeriggio velature o nubi alte in arrivo da ovest con il sole che potrebbe vedersi come dietro un vetro smerigliato.

Venti deboli in prevalenza da sud-est. Mare da mosso a poco mosso. Temperature minime in calo, massime stazionarie o anch’esse in lieve calo: sulla costa minime tra 11 e 15 gradi, massime tra 21 e 24 gradi; all’interno minime tra 3 e 9 gradi, massime tra 15 e 20 gradi.

Domani, venerdì 9 ottobre, nubi sparse e poco dense, in prevalenza di tipo medio-alto, senza conseguenze. Il sole potrebbe apparire come dietro un vetro smerigliato.

Venti deboli in prevalenza meridionali. Mare poco mosso. Temperature in lieve calo.

Infine, sabato 10 ottobre nubi in graduale aumento con rischio di rovesci sul settore centro-orientale della regione.

Rinforzo dei venti da sud-ovest e temperature in calo.