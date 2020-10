Liguria. Correnti umide atlantiche scorrono sul nord Italia determinando condizioni di instabilità. In Liguria rovesci a levante nella mattinata di sabato, tempo incerto domenica e nuovo intenso peggioramento lunedì 26 ottobre con fenomeni anche forti.

Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi sabato 24 ottobre avremo in mattinata tempo instabile sul settore centro-orientale, indicativamente dal voltrese verso levante, con possibilità di rovesci alternati a fugaci schiarite. Non si esclude qualche colpo di tuono nelle aree interne. A ponente tempo variabile senza piogge e con belle schiarire sull’imperiese. Nel corso della giornata graduale miglioramento con le ultime piogge in fuga verso lo spezzino orientale. Schiarite molto ampie tra il savonese occidentale e l’imperiese.

Venti al mattino moderati da sud-ovest, in attenuazione e rotazione a nord a ponente nella tarda mattinata. Nel pomeriggio venti deboli variabili ovunque. Mare molto mosso per onda lunga da sud-ovest. Temperature minime in lieve calo, in contenuto aumento le massime: sulla costa minime tra 13 e 16 gradi, massime tra 18 e 21 gradi; all’interno minime tra 4 e 9 gradi, massime tra 13 e 16 gradi.

Domenica 25 ottobre nuvolosità sparsa su tutta la regione, in intensificazione sul settore centro-orientale dove non escludiamo qualche pioggia tra il pomeriggio e la serata, tempo asciutto altrove.

Venti deboli variabili al mattino, tendenti a provenire da sud e a rinforzare durante il pomeriggio. Mare generalmente mosso. Temperature pressoché stazionarie.

Infine, lunedì 26 ottobre maltempo con piogge anche intense specie sul settore centro-orientale. Venti forti, temperature in calo.