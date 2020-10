Liguria. Situazione di stallo sulla nostra regione nelle giornate di mercoledi 21 e giovedì 22 ottobre con flussi umidi da sud est che determineranno qualche pioggia sul settore centro-occidentale. Passaggio perturbato nella giornata di venerdì 23 ottobre con piogge sparse e rovesci. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Previsioni valide per: mercoledì 21 ottobre 2020

Cielo e Fenomeni: Nubi sparse ed irregolari sulla nostra regione, più intense tra il Savonese e il Genovese di ponente dove non escludiamo qualche breve pioggia o rovescio nell’arco della giornata. Schiarite su estremo levante, estremo Imperiese ed Alpi Liguri.

Venti: Moderati da sud-est sul golfo, deboli sotto costa con frequenti rotazioni a nord-est.

Mari: Mosso per onda da sud-est.

Temperature: In aumento le minime, stazionarie le massime

Costa: min 12/16°C , max 17/20°C

Interno: min 6/11°C, max 14/17°C

Previsioni valide per: giovedì 22 ottobre 2020

Cielo e Fenomeni: Ancora nubi irregolari sulla nostra regione. Schiarite su Spezzino, estremo Imperiese e Alpi Liguri, Possibilità di qualche pioggia o rovescio tra il Savonese e il Genovese occidentale, tempo asciutto altrove.

Venti: Moderati o tesi da sud-est in mare aperto; deboli in costa con frequenti rotazioni a nord-est.

Mari: mosso o a tratti molto mosso per onda da sud-est.

Temperature: Pressoché stazionarie.

Tendenza per: venerdì 23 ottobre 2020

Piogge sparse e rovesci su gran parte della regione, specie sul settore centro-orientale, ventilazione tesa da sud-est. Seguire i prossimi aggiornamenti.