Liguria. L’arrivo di una rapida perturbazione determinerà piogge, temporali, venti forti e temperature in netto calo. A seguire tempo in rapido miglioramento. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Previsioni valide per: domenica 11 ottobre 2020

Avvisi: tra la notte ed il mattino temporali anche forti. Venti fino a burrasca da nord.

Cielo e Fenomeni: tra la notte ed il primo mattino dei rovesci temporaleschi anche di forte intensità saranno in discesa dal basso Piemonte verso la nostra regione: nelle prime ore della notte verrà coinvolto il Savonese orientale, a seguire graduale spostamento dei fenomeni verso levante. Nel corso della mattinata esaurimento delle precipitazioni a partire dal Savonese orientale/Genovesato occidentale, mentre piogge e temporali continueranno ad insistere tra il Tigullio e lo Spezzino; nuvoloso a ponente con possibili isolati sgocciolii (non si escludono locali schiarite). Nel pomeriggio residui fenomeni sullo Spezzino e nell’entroterra del levante, cielo nuvoloso o molto nuvoloso con isolati sgocciolii sul settore centrale. Qualche schiarita potrebbe far capolino sul Savonese, mentre dei rovesci temporaleschi in discesa da nord potranno interessare l’Imperiese.

Venti: nelle prime ore del mattino moderati/forti da nord a ponente e da sud sul levante, a seguire rapida rotazione dai quadranti settentrionali sull’intera regione con intensità fino a burrasca.

Mari: stirato sotto-costa, da molto mosso ad agitato al largo.

Temperature: in calo sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Costa: min 11/15°C , max 16/20°C

Interno: min 0/9°C, max 9/16°C

Previsioni valide per: lunedì 12 ottobre 2020

Avvisi: venti fino a burrasca da nord in mattinata.

Cielo e Fenomeni: al mattino residua nuvolosità sul centro-levante, a seguire cieli sereni sull’intera regione.

Venti: burrasca da nord al mattino, poi graduale calo dell’intensità.

Mari: stirato sotto-costa, da molto mosso a mosso al largo.

Temperature: in diminuzione.

Tendenza per: martedì 13 ottobre 2020

Giornata caratterizzata dal transito di stratificazioni medio-alte, verso sera possibili piovaschi sul levante. Temperature stazionarie.