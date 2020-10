Liguria. Ancora correnti sud-orientali sulla nostra regione con molti annuvolamenti e qualche pioggia sul settore centro-occidentale. Peggioramento venerdì con piogge sparse in trasferimento da ponente a levante, miglioramento nella giornata di sabato.

Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi giovedì 22 ottobre avremo ancora nubi sparse ed irregolari, più intense nel savonese dove non escludiamo qualche pioggia o rovescio che nel pomeriggio tenderà a concentrarsi sulla Valle Bormida. Sulle altre zone tempo nel complesso asciutto a parte qualche goccia di pioggia nelle aree interne. Schiarite più ampie su spezzino e Tigullio orientale nell’arco della giornata.

Venti moderati da sud-est sul golfo, più deboli sotto costa. Mare mosso per onda da sud-est. Temperature massime in ulteriore lieve aumento, pressoché stazionarie le massime: sulla costa minime tra 14 e 16 gradi, massime tra 17 e 20 gradi; all’interno minime tra 8 e 11 gradi, massime tra 14 e 17 gradi.

Domani, venerdì 23 ottobre, avremo tempo in peggioramento su tutta la regione con piogge sparse ed occasionali rovesci in movimento da ponente verso levante. Fenomeni più intensi nelle aree interne.

Venti moderati da sud-est, in rotazione a sud-ovest in serata. Mare da mosso a molto mosso. Temperature minime stazionarie, in calo le massime.

Infine, sabato 24 ottobre piogge residue a levante al mattino, più sereno a ponente. In giornata maggiormente soleggiato su tutta la regione.