Liguria. Il rinforzo dell’alta pressione determina generali condizioni di stabilità su gran parte del nord Italia. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Previsioni valide per: mercoledì 7 ottobre 2020

Cielo e Fenomeni: nelle prime ore del mattino nuvolosità irregolare sul levante della regione, mentre altrove il cielo sarà per lo più sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio ci aspettiamo cielo sereno o al più velato su tutta la regione.

Venti: moderati dai quadranti settentrionali.

Mari: molto mosso al mattino, moto ondoso in calo durante la giornata.

Temperature: minime in calo, massime in aumento.

Costa: min 11/15°C , max 22/27°C

Interno: min 4/9°C, max 17/22°C

Previsioni valide per: giovedì 8 ottobre 2020

Cielo e Fenomeni: nuvolosità residua sull’estremo levante con qualche fenomeno possibile ancora durante le prime ore della notte; in giornata tempo stabile e soleggiato ovunque. Qualche velatura in transito.

Venti: moderati dai quadranti settentrionali.

Mari: poco mosso.

Temperature: stazionarie.

Tendenza per: venerdì 9 ottobre 2020

Nuvolosità in generale aumento, ma senza fenomeni di rilievo. Temperature massime in calo.