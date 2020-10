Liguria. Risveglio con cielo in prevalenza sereno sulla Liguria, fatta eccezione qualche nube presente su savonese e genovese di Ponente. Nel pomeriggio, secondo il Limet, l’associazione ligure di meteorologia, situazione simile con velature in transito da Ovest, mentre in serata è atteso un graduale aumento della nuvolosità sul settore centro-orientale, seppur senza fenomeni di rilievo.

Giornata in cui il vento sarà debole o al più moderato dai quadranti meridionali.

Mare poco mosso, ma moto ondoso in aumento dalla sera.

Temperature stazionarie, con le minime tra i 9° e i 12° C sulla costa e tra i 3° e i 7° nell’interno. Massime tra 17 e 20° sulla costa e tra i 14 e i 18° nell’interno.

Domani maggiori addensamenti nuvolosi soprattutto sul settore centro-orientale e temperature in aumento. Il trend dovrebbe essere confermato anche per venerdì, in cui tornerà il sole.