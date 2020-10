Liguria. Gli ultimi giorni della settimana saranno caratterizzati dalla variabilità e da un aumento delle temperature. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Previsioni valide per: venerdì 16 ottobre 2020

Cielo e Fenomeni: tra la notte ed il mattino rovesci anche a carattere temporalesco potranno svilupparsi al largo del levante ligure, ma non si esclude anche un parziale interessamento della costa. Altrove cieli nuvolosi o molto nuvolosi con possibili sgocciolii sparsi. Nel corso del pomeriggio nuvolosità irregolare sull’intera regione con schiarite via via più ampie a partire dal settore centrale costiero.

Venti: al mattino fino a moderati/tesi dai quadranti settentrionali sull’intera regione. Nel pomeriggio ruoteranno da ovest/sud-ovest sull’Imperiese, sempre da nord altrove.

Mari: generalmente mosso.

Temperature: minime stazionarie, massime in aumento.

Costa: min 10/14°C , max 16/20°C

Interno: min -1/9°C, max 10/16°C

Previsioni valide per: sabato 17 ottobre 2020

Cielo e Fenomeni: nuvolosità sparsa sull’intera regione, potrà essere a tratti compatta soprattutto sul settore centrale dove non si escludono piovaschi sparsi in mattinata.

Venti: deboli dai quadranti meridionali.

Mari: generalmente poco mosso.

Temperature: su valori stabili.

Tendenza per: domenica 18 ottobre 2020

Cieli nuvolosi a ponente, nubi sparse sul resto della regione. Temperature stazionarie o in lieve rialzo.