Liguria. Nella giornata di oggi l’alta pressione tenderà ancora a proteggere la Liguria, ma da sabato l’avvicinamento di una perturbazione determinerà un progressivo cambiamento del tempo. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Previsioni valide per: venerdì 9 ottobre 2020

Cielo e Fenomeni: al mattino stratificazioni medio-alte sull’intera regione con il sole che potrà apparire come dietro ad un vetro smerigliato. Nel corso del pomeriggio nuvolosità di tipo basso soprattutto tra Genova ed il medio ponente, dove non si escludono anche isolati sgocciolii; stratificazioni medio-alte altrove.

Venti: deboli o al più moderati dai quadranti meridionali.

Mari: generalmente poco mosso, mosso sul bacino di ponente in serata.

Temperature: minime stazionarie, massime in lieve flessione.

Costa: min 11/16°C , max 19/23°C

Interno: min 0/10°C, max 14/20°C

Previsioni valide per: sabato 10 ottobre 2020

Cielo e Fenomeni: fin dal mattino molte nubi con annessi piovaschi sul centro-levante, tempo asciutto con maggiori schiarite a ponente. Dal pomeriggio nuvolosità in aumento ovunque, possibili rovesci anche a carattere temporalesco sul settore centro-orientale.

Venti: fino a moderati a rotazione ciclonica sul Golfo.

Mari: da poco mosso a mosso.

Temperature: nel complesso stazionarie.

Tendenza per: domenica 11 ottobre 2020

Avvisi: tra la notte ed il mattino possibili temporali. Dal pomeriggio ventilazione sostenuta da nord.

Cielo e Fenomeni: tra la notte ed il mattino possibili temporali anche di forte intensità sul centro-levante. Nel corso del pomeriggio graduale esaurimento dei fenomeni con le prime schiarite tra Genova ed il medio ponente, qualche precipitazione potrà invece interessare l’estremo ponente. Temperature in calo. Dal pomeriggio ventilazione sostenuta dai quadranti settentrionali (seguire i prossimi aggiornamenti).