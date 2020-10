Liguria. Una vasta saccatura atlantica tende ad estendersi fin verso le coste portoghesi imprimendo pertanto flussi meridionali nei bassi strati nei prossimi giorni anche in Liguria. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Previsioni valide per: martedì 20 ottobre 2020

Cielo e Fenomeni: al mattino cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso sul settore centrale, dove non escludiamo qualche isolato rovescio. Maggiori schiarite a Ponente e a Levante. Nel pomeriggio ancora nubi concentrate sul settore centro-occidentale, con possibili deboli piovaschi, mentre il Sole si mostrerà maggiormente sulle due Riviere. Dalla serata aumento generale della nuvolosità.

Venti: deboli o al più moderati da sud-est.

Mari: prevalentemente poco mosso.

Temperature: stazionarie.

Costa: min 10/14°C , max 17/20°C

Interno: min 4/9°C, max 14/17°C

Previsioni valide per: mercoledì 21 ottobre 2020

Cielo e Fenomeni: nuvolosità compatta soprattutto sul settore centro-occidentale dove assisteremo a dei rovesci. Cielo parzialmente nuvoloso o al più nuvoloso altrove.

Venti: moderati o tesi da sud-est su gran parte della regione, e da nord-est sul Ponente.

Mari: mosso o a tratti molto mosso.

Temperature: stazionarie le minime, in calo le massime.

Tendenza per: giovedì 22 ottobre 2020

Cielo molto nuvoloso o coperto su gran parte della regione. Possibili rovesci. Temperature in leggero calo e mare in aumento fino a molto mosso.