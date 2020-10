Liguria. Giornata instabile sulla Liguria con cielo molto nuvoloso o coperto e clima rigido per il periodo.

Tra la notte e la mattinata probabile sviluppo di nuclei temporaleschi tra Genova ed il Tigullio, nel corso della mattina i meteorologi di Limet prevededono un’estensione delle precipitazioni a levante; l’instabilità andrà gradualmente a smorzarsi nel corso della giornata, ma la nuvolosità tenderà ad invadere tutta la regione con precipitazioni sparse deboli o moderate sebbene sempre più insistenti sul settore centro-orientale.

Il vento sarà ciclonico sul mar ligure, con rinforzi da scirocco al mattino tra Golfo di Genova e Tigullio specie in presenza di instabilità. Teso da nord tra voltrese e Capo Mele per tutta la giornata, ulteriori rinforzi in serata.

Temperature massime in generale diminuzione.