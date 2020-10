Liguria. Fronte atlantico in allontanamento lascia sulla Liguria condizioni di variabilità seguite da schiarite; nel corso della settimana il rinforzo dell’alta pressione sull’Europa occidentale prolungherà la fase stabile per diversi giorni. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Previsioni valide per: martedì 27 ottobre 2020

Avvisi: durante la notte ancora venti forti da nord sul Golfo di Genova e da sud-ovest su Capo Corso, settore di levante dell’alto ligure.

Cielo e Fenomeni: durante le prime ore della notte sarà possibile ancora qualche fenomeno residuo sul centro-levante; a seguire ampie schiarite ovunque. In giornata velature o nubi alte in transito sulla Riviera di Ponente, senza disturbare più di tanto il soleggiamento. Altrove cielo in prevalenza sereno, solo qualche tenace addensamento potrà resistere a ridosso dell’Appennino orientale.

Venti: durante la notte ancora venti forti da nord sul Golfo di Genova e da sud-ovest su Capo Corso, settore di levante dell’alto ligure, in rapida attenuazione nel corso della mattinata. Brezze dominanti sull’arco ligure dal pomeriggio/sera.

Mari: in prevalenza agitato da sud-ovest durante la notte, moto ondoso in rapido calo dal mattino fino a poco mosso su Riviera di Ponente entro sera.

Temperature: in calo minime a fondovalle e sulla costa, recuperano le massime di qualche punto.

Costa: min 12/15°C , max 19/21°C

Interno: min 6/14°C, max 14/18°C

Previsioni valide per: mercoledì 28 ottobre 2020

Cielo e Fenomeni: cielo irregolarmente nuvoloso, con possibilità di addensamenti costieri più compatti sul settore centrale costiero; assenza di fenomeni.

Venti: brezze sull’arco ligure, si dispone da sud-ovest al largo moderato.

Mari: poco mosso, tendente a mosso al largo.

Temperature: in aumento le minime sulla costa; stazionarie le massime.

Tendenza per: giovedì 29 ottobre 2020

Tempo stabile, possibile ancora qualche addensamento costiero sul settore centrale ed orientale; sud-ovest sostenuto al largo con mare che tende a molto mosso.