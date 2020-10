Mercato settimanale ad Albenga, 39 banchi trasferiti in via degli Orti: tutte le modifiche alla viabilità

Albenga. A seguito del dissesto dell’argine sul Lungocenta Croce Bianca avvenuto a causa degli eventi calamitosi verificatisi durante l’allerta meteo dello scorso 2 e 3 ottobre, l’Amministrazione comunale inganna, dopo le prime due settimane durante le quali si è reso necessario sospendere l’attività di commercio su suolo pubblico per 39 banchi, ha studiato una collocazione temporanea dei banchi che si trovavano sull’area del dissesto.

Gli stessi saranno collocati in via degli Orti lato monte fino all’intersezione con via Fiume, nel tratto finale di via XXV Aprile fino all’intersezione con via Trieste e nel tratto finale di via Deportati e Internati Albenganesi in Germania in prosecuzione dei posteggi attualmente concessi.

A seguito di questa temporanea ricollocazione dei banchi si è reso necessario apportare alcune modifiche alla viabilità della zona.

In particolare via Siboni (nei pressi del supermercato Conad) esclusivamente il mercoledì (il giorno del mercato) il senso unico sarà invertito (opportuna segnaletica mobile sarà posizionata e ben visibile sul posto) cosicché da Via degli Orti si potrà andare verso via Trieste. Si ricorda che, in ogni caso, così come sempre avviene, l’accesso ai passi carrabili sarà garantito.