Medico positivo, giornata di stop per Cairo Salute: sanificazione e ripartenza dei servizi sanitari

Cairo Montenotte. Ieri sera la conferma della positività di un medico di medicina generale in servizio a Cairo Salute. Per questo, nella giornata odierna il centro salute cairese ha fermato ogni attività sanitaria ed è stata disposta una sanificazione e igienizzazione di tutti i locali della struttura.

Sempre per il caso positivo del medico è stata disposta la chiusura degli studi medici periferici nei quali operava, compreso il punto di vaccinazione presso Palazzo di Città. Anche in questo caso si è effettuata una sanificazione e igienizzazione. “Non siamo certo di fronte ad un nuovo cluster – afferma il direttore di Cairo Salute Amatore Morando -. Da domani il centro salute sarà regolarmente aperto”.

“Il medico, così come tutti noi, ha rispettato con rigore le misure anti-contagio durante la sua attività, tuttavia il virus lo ha colpito” aggiunge, forse in un contesto privato.

“Fortunatamente le sue condizioni sono buone, ora è a casa in isolamento”.

Infine l’appello rivolto ai pazienti e ai cittadini: “Siamo in un momento molto delicato, in una nuova emergenza sanitaria nella quale il virus è presente e si diffonde. Dobbiamo evitare una espansione dei contagi. Per questo è indispensabile recarsi nei centri medici solo per evidente necessità, per ritiro esami, ricette e altro è fondamentale utilizzare i canali telematici. Impedire ogni possibile forma di assembramento, anche minimale e pur rispettando il distanziamento con mascherina, è molto importante in questa fase emergenziale” conclude il direttore di Cairo Salute.