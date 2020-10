Mascherine in classe per 8 ore, scatta la protesta dei genitori alle elementari di Albenga

Albenga. Una circolare che ha mandato su tutte le furie i genitori della 4C delle scuole elementari di via degli Orti ad Albenga, ma che riguarda tutto l’istituto comprensivo Albenga I, quindi anche le scuole medie: da domani mascherina obbligatoria per gli alunni nelle classi, durante le 8 ore di lezione.

“Modifiche alle procedure anticontagio” è il testo della circolare, che prevede un adeguamento dei dispositivi di protezione personale dopo l’ultimo Dpcm governativo: “Sarà sempre necessario indossare le mascherine chirurgiche, non quelle di comunità” si legge nel documento. “Solo i più piccoli potranno abbassarle in situazione di completa staticità e mantenendo le distanze di sicurezza” spiega la circolare varata dall’istituto, elaborata, forse, anche alla luce del clima di allarmismo per una classe delle medie in quarantena a seguito di un caso di positività.

Il provvedimento, però, non è affatto piaciuto ad un gruppo di genitori, in particolare quelli della 4C delle elementari. La rappresentate ha annnunciato una protesta formale nei confronti dell’istituto: “Abbiamo deciso che domani non manderemo i nostri figli a scuola” afferma.

“Si tratta di una circolare troppo restrittiva, una vera esagerazione che pensiamo possa essere anche dannosa: il distanziamento in classe c’è, sono rispettate con rigore tutte le misure anti-contagio previste per le scuole, non capiamo l’esigenza di tenere sempre le mascherine anche seduti sul banco, è davvero troppo” aggiunge.

“Tra l’altro ai nostri figli non è consentito di uscire all’aperto, per prendere almeno qualche boccata d’aria…” conclude.

La protesta vede protagonisti i genitori della 4C, ma si è estesa rapidamente a macchia di leopardo a diverse classi delle scuole elementari albenganesi, che annunciano battaglia sulla circolare.