“Mascherine anche a casa quando si ricevono ospiti”: la nuova raccomandazione del premier Conte

Roma. “Anche in famiglia dobbiamo stare attenti: se riceviamo amici e parenti manteniamo le distanze e indossiamo la mascherina. Sono le situazioni in cui più si diffonde il contagio”.

A dirlo è il premier Giuseppe Conte durante la conferenza stampa di ieri che si è svolta dopo il consiglio dei ministri. La raccomandazione del governo è forte e aggiunge un tassello nella battaglia per prevenire il contagio da Covid-19: le abitazioni private erano l’unico luogo al chiuso in cui non era obbligatorio l’uso della mascherina secondo le nuove regole varate dal governo. Ma il governo ora consiglia prudenza anche in questa circostanza intima perché “la tutela della salute al primo posto”, ha ricordato Conte.

“Vogliamo essere più rigorosi per evitare nuove misure restrittive per le attività produttive – ha detto ancora il premier – Abbiamo ritenuto opportuno e necessario recuperare il rapporto tra Stato e Regioni che avevamo costruito nella fase più dura: potranno adottare misure più restrittive ma saranno limitate nell’allentamento, salvo misure concordate con il ministro della salute”.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato ieri il decreto legge Covid approvato in Consiglio dei ministri. Il testo disegna la cornice normativa fino al 31 gennaio 2021, nuova data di scadenza dello stato di emergenza (leggi qui). E proroga fino al 15 ottobre il dpcm con le misure anti contagio che scadevano alla mezzanotte di oggi, introducendo in più l’obbligo di mascherine al chiuso, salvo che in casa, e all’aperto.