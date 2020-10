Ponente. Ore di superlavoro per i vigili del fuoco dei distaccamenti provinciali del savonese, impegnati in una miriade di interventi legati al maltempo.

Da questa notte fino ad ora sono 50 le azioni messe in atto sul territorio martoriato da piogge e forti venti.

Fortunatamente per ora si tratta di situazioni non gravi: principalmente alberi, finestre, camini o tegole cadute o pericolanti. Non sono state segnalate particolari criticità nelle località della provincia.

I maggiori interventi sono stati nell’albenganese e nel ponente savonese, anche a seguito di alcuni allagamenti provocati dalle piogge intense.