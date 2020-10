Maltempo, Lega: “Subito il ristoro dei danni a Comuni e imprese”

Liguria. “Il governo non perda altro tempo e riconosca lo stato di emergenza a Liguria e Piemonte, le regioni colpite dal maltempo. Servono risorse immediate sia per il ripristino delle opere pubbliche, delle reti elettriche, delle fognature, della viabilità, ma anche alle imprese che hanno subito danni enormi”. Lo dichiarano i deputati della Lega Edoardo Rixi e Flavio Di Muro.

“Tra il crollo dei consumi e il lockdown, i danni del maltempo per tantissime attività commerciali e turistiche rischiano di trasformarsi nel colpo di grazia. Occorre uno stanziamento importante di risorse, ma anche procedure semplici e immediate perché il supporto economico arrivi in tempi utili a evitare il collasso del tessuto economico di piccole e medie imprese. Inoltre, tra Liguria e Piemonte, la chiusura del Col di Tenda sul versante francese, renderà interdetto per mesi il traffico in uno dei valichi alpini più importanti”.

“Come già chiediamo da mesi, bisogna implementare la linea ferroviaria Cuneo Ventimiglia, infrastruttura fondamentale per il navettamento di pendolari e turisti tra Piemonte e Liguria”, concludono