Maltempo, Lega: “Risorse dello stato di emergenza anche alle zone colpite nel savonese”

Albenga. “A 25 giorni dagli eventi calamitosi che hanno colpito il Nord Ovest, ancora non è stato pubblicato il Dpcm per lo stanziamento delle risorse per le zone danneggiate dal maltempo”. Lo evidenziano i parlamentari savonesi della Lega, il senatore Paolo Ripamonti e la deputata Sara Foscolo.

“La Liguria ha subito danni enormi – proseguono – non solo in provincia di Imperia, ma anche nel territorio di Savona, dove l’esondazione del fiume Centa ha provocato allagamenti in particolare nella piana di Albenga. Il comparto florovivaistico e agricolo ha avuto conseguenze devastanti: decine di imprese, già provate dalla crisi dovuta al Covid e senza aver ricevuto adeguati indennizzi dal governo, oggi sono in ginocchio. Dei 7 milioni di euro, per ora solo annunciati, ancora non è arrivato un euro”.

“In Liguria, solo per le somme urgenze, i Comuni dovranno spendere circa 47 milioni di euro per il ripristino e la messa in sicurezza del territorio, facendo i conti con finanze locali ridotte sempre più all’osso – sottolineano Ripamonti e Foscolo – Chiediamo che il governo sblocchi subito le risorse e proceda allo stanziamento di una copertura economica adeguata agli interventi necessari in tutti i Comuni liguri colpiti, quindi anche quelli della provincia di Savona, e ad un ristoro danni alle imprese con procedure semplificate”.

“Seguiremo i provvedimenti del governo, pronti a portare le istanze del territorio di Savona all’attenzione di Palazzo Chigi con iniziative alla Camera e al Senato” concludono i leghisti.