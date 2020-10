Noli. La forte mareggiata della scorsa notte ha creato gravi disagi anche sul litorale di Noli, danneggiando numerosi stabilimenti balneari già duramente colpiti dalle fortissime mareggiate del 2018 e 2019.

Particolarmente colpita è stata la zona di levante con danni ingenti alla piscina dei Bagni Nirvana e alle strutture dei Bagni Hilton.

“Da anni stiamo chiedendo all’amministrazione comunale la predisposizione di opere a difesa dell’arenile e di ripascimento, sul tipo di quelle che sono state progettate per le spiagge di Alassio – fanno sapere gli operatori balneari della zona – Senza tali opere l’arenile, già fortemente compromesso, è destinato a scomparire in breve tempo”. Proprio oggi l’amministrazione però ha comunicato che il progetto è quasi pronto: dovrebbe essere presentato entro la fine del mese.

Un’opera necessaria, aggiungono i balneari, anche per proteggere la pubblica incolumità: “Non essendoci più l’arenile a fare da barriera, i marosi colpiscono l’Aurelia e entrano addirittura in mezzo a Noli come accaduto nel 2018”.