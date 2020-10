Savona. Sono ancora tantissime le situazioni critiche in provincia di Savona al termine dell’allerta meteo rossa (su ponente e entroterra) e arancione (sul levante). A causare problemi non solo i forti temporali, che hanno provocato vari smottamenti, ma anche e soprattutto il vento: alberi abbattuti, tetti danneggiati e litorali devastati dalle mareggiate non si contano in tutta la provincia.

Ad Albenga il lungofiume ha riportato pesanti danni. Nel tratto della Croce Bianca l’asfalto ha ceduto, inclinandosi pericolosamente.

A Cairo Montenotte è chiusa al momento la strada dall’Unieuro, a causa di un cornicione pericolante. Sul posto i vigili del fuoco. In generale in Valbormida moltissimi i danni causati dal vento: diverse persone riferiscono di alberi spezzati o di tetti danneggiati, a Cengio una tegola cadendo ha sfondato il parabrezza di un’auto.

A Roccavignale il fortissimo vento ha sradicato numerose piante; isolate temporaneamente Pinissolo e Case Facelli. Alcune case sono ancora senza corrente. “Ora la viabilità è riaperta ovunque, ma non prendono i telefoni – spiega il sindaco Amedeo Fracchia – Non si è mai visto un vento così forte qui da noi”.

A Tovo San Giacomo problemi alla viabilità: “La furia del vento ha lasciato i suoi segni – spiega il sindaco Alessandro Oddo – sono in corso da parte degli operai comunali i primi interventi di ripristino della viabilità comunale soprattutto nelle zone alte del territorio. Già ieri notte i volontari della nostra Protezione Civile erano intervenuti a rimuovere grossi alberi abbattuti sulle strade, ma il lavoro da fare è ancora molto lungo. Si invitano i cittadini a percorrere le strada e con maggior prudenza del solito”.

A Borghetto Santo Spirito i danni principali riguardano la spiaggia e la passeggiata. Questa mattina si lavora per ripulirla dai detriti portati dalla mareggiata.

