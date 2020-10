Liguria. Prosegue il lavoro di uomini e mezzi Anas che per tutta la notte hanno fronteggiato dalla serata di ieri i disagi del maltempo lungo la rete stradale del Nord Italia. A causa di pioggia e forte vento, rami di alberi sono caduti in strada e si sono verificati allagamenti del piano viabile lungo i tratti stradali in Liguria e in Piemonte.

In Liguria, la statale 28 ‘ Del Colle di Nava’, è temporaneamente chiusa, in prossimità del km 65,900, in entrambe le direzioni, in località Bagnasco e al km 96,000 min località Nava, per la presenza di fango e detriti sul piano viabile.

Lungo la SS1 “Via Aurelia”, sono stati numerosi gli interventi per pioggia e allagamenti. Al momento, è temporaneamente chiuso il tratto compreso tra il km 547,458 e il km 547,618 ad Arenzano e dal km 5834,400 al km 634,500, è chiusa la corsia in direzione del confine francese in località Cervo.

Lungo la statale 432 ‘ Della Bocca di Magra’, a causa dell’allagamento del piano viabile, è temporaneamente chiuso il tratto dal km 138,360 al km 143,200, in località Airole.

Ripresa la circolazione lungo la statale 586 ‘ Della Valle dell’Aveto’, in prossimità del km 44,000, a Borzonasca dove si era verificata la caduta di un albero in carreggiata.

In Piemonte, lungo la statale 20 ‘ Del Colle di Tenda e di Valle Roja’, è temporaneamente chiuso il tratto dal km 96,000 al km 110,40, a causa delle forti precipitazioni in località Vernante.

La statale 28 del Colle di Nava’, a causa dell’allagamento del piano viabile, è temporaneamente chiusa in prossimità del km 658,900 in località Bagnasco mentre è stata ripristinata la circolazione al km 78,000 circa, in località Garessio.

Lungo la statale 323 ‘Del Sempione’, è temporaneamente chiuso il tratto dal km 141,000al km 144,000 a Trasquera e dal km 961,950 al km 92,500 a Gavellona Toce.

La statale 34 ‘ del Lago maggiore, è temporaneamente chiusa dal km 2,000 al 5,000 in prossimità della Stazione FS Italiane, e al km 3,800 a Verbania.

A causa di una frana, la statale di ‘Valle Antigorio e Val Formazza’, è temporaneamente chiusa dal km 33,800 al km 36,400, in entrambe le direzioni.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida

Foto da Cuneo24.it