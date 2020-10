Savona. Il maltempo delle ultime ore ha causato ovviamente problemi anche al trasporto pubblico. Fortunatamente il lavoro di coordinamento tra Tpl e Provincia di Savona, fin dalle 5 di questa mattina, ha consentito di limitare la minimo i disagi e i problemi di manovra.

Gli autobus non hanno potuto raggiungere Bormida, Osiglia, Caprauna e Alto e Martina a Sassello. Su Carcare invece, a causa della caduta di tre platani, i mezzi sono stati costretti a deviare in centro paese, passando in uscita dalla variante di Noberasco.

Su alcune linee viene saltata qualche fermata, in assenza di alternative; le varie situazioni comunque stanno gradualmente ritornando alla normalità ad eccezione di Carcare e Caprauna.