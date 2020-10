Maltempo, ad Alassio annullato il mercato settimanale del sabato

Alassio. Annullato il mercato settimanale del sabato mattina ad Alassio. La decisione è stata ufficializzata attraverso un’ordinanza sottoscritta dal vicesindaco Angelo Galtieri ed è motivata da “ovvie ragioni di sicurezza”

Di seguito uno stralcio del documento pubblicato pochi minuti fa: “Ritenuto a seguito del predetto aggiornamento di prolungamento dello stato di Allerta Arancione dalle ore 23.59 del 02.10.2020 alle ore 05.59 del 03.10.2020 e Allerta Gialla dalle ore 06.00 sino alle ore 09.59 del 3.10. 2020, salvo eventuali successivi aggiornamenti, disporre comunque in ordine all’annullamento del mercato settimanale di sabato 3 ottobre 2020 sia per ragioni di sicurezza e protezione per gli operatori del mercato nel caso di spostamenti con i loro mezzi ancora in fascia oraria di allerta arancione, sia tenuto conto della situazione dei luoghi interessati dal mercato, in parte anche in prossimità del litorale che possono essere suscettive, stante le attenzionate condizioni meteo marine e di forte vento, di chiusura al traffico veicolare e/o pedonale per ragioni di sicurezza ovvero per consentire intervento di mezzi operativi e/o di soccorso”.

L’ordinanza, oltre a prevedere l’annullamento del mercato, per le medesime ragioni di sicurezza o per consentire l’intervento dei mezzi di soccorso “valuta la chiusura al traffico veicolare e pedonale di alcune strade o aree della città”.