Maestra positiva al coronavirus alla scuola dell’infanzia di Toirano, alunni in isolamento

Toirano. Dovranno restare in isolamento obbligatorio fino alla prossima settimana gli alunni della scuola dell’infanzia di Toirano che, nei giorni scorsi, sono stati in contatto con un’insegnante risultata poi positiva al coronavirus.

Dopo aver ricevuto la conferma del caso positivo, il dipartimento di prevenzione dell’Asl2 savonese ha disposto la quarantena obbligatoria per i bimbi di tre classi e cioè la 1A, 1B e 1C. I piccoli dovranno restare in isolamento fino al 19 ottobre compreso.

Come riferito dal sindaco, Giuseppe De Fezza, al momento “l’Asl non ha ritenuto necessaria la chiusura del plesso scolastico Garassini in quanto vi sono alunni che possono frequentare, essendo stati assenti e non avendo avuto contatto con la persona risultata positiva”.

Per questo motivo non dovranno restare in quarantena gli alunni che il 5 ottobre erano assenti da scuola e che quindi non sono entrati in contatto con la maestra.

Il primo cittadino ci tiene a far sapere che “l’amministrazione comunale ha subito preso contatto con il commissario dell’ Asl Paolo Cavagnaro, il quale ci ha assicurato che la situazione è sotto monitoraggio dell’Ente.

“I familiari dei bambini non sono sottoposti ad isolamento obbligatorio, tuttavia Asl raccomanda loro di limitare gli spostamenti al minimo (scuola/lavoro). In caso di comparsa di sintomatologia occorre avvisare Asl, che procederà con l’effettuazione di un tampone di controllo e darà indicazioni sulle norme comportamentali da adottare. L’amministrazione comunale collaborerà in stretta sinergia con Asl e direzione didattica per gestire al meglio la situazione”.