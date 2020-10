Testico. “Grazie, Enrico. Grazie per essere stato un esempio di sindaco competente, integro, leale, equilibrato, gentile e affettuoso. Sono orgogliosa di averti conosciuto come persona e di averti avuto come coordinatore e rappresentante tenace dei Piccoli Comuni Liguri. Ricorderò sempre le tue parole gentili e sempre affettuose ad ogni colloquio”. Con queste parole il sindaco di Testico, Lucia Moscato, e i consiglieri comunali hanno espresso la loro vicinanza alla famiglia di Enrico Piccardo, sindaco di Masone ed ex consigliere della Città Metropolitana di Genova, morto oggi all’ospedale di Ovada.

Aveva 76 anni ed era era il coordinatore della Consulta Piccoli Comuni di Anci Liguria, nonché componente dell’Ufficio di Presidenza dell’Associazione. Rieletto primo cittadino di Masone lo scorso anno, era membro del consiglio di amministrazione del GAL genovese, e in rappresentanza di Anci, e aveva contribuito alla sua rinascita. Era uno degli amministratori più sanguigni e veraci della nostra regione: la realtà della Valle Stura e della sua Masone gli stavano a cuore in maniera prioritaria, sempre, persino negli ultimi tempi quando la malattia che lo aveva colpito aveva iniziato a peggiorare.

Anci è una delle realtà che in queste ore hanno espresso cordoglio e vicinanza alla comunità di Masone e alla famiglia di Piccardo. “La malattia non gli ha mai tolto il sorriso e non ha mai fatto venir meno l’impegno per la sua e per tutte le comunità locali liguri – si legge nella nota – Enrico è stato sempre in prima linea per veder riconosciuti i diritti dei Comuni di piccole dimensioni, spesso dimenticati dalla politica nazionale. Alla sua famiglia va il cordoglio unanime dell’associazione”.

Anche tanti altri politici, partiti ma anche semplici cittadini in queste ore stanno diramando messaggi di profonda tristezza per la scomparsa.

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti scrive sui social: “Oggi la Liguria perde un ottimo sindaco e un grande ligure. Addio a Enrico Piccardo e grazie per la dedizione e l’impegno costante per Masone e per i suoi cittadini, per l’entusiasmo e il coraggio con cui ha affrontato ogni sfida, fino alla fine”.

Il presidente del consiglio regionale Gianmarco Medusei esprime il cordoglio di tutta l’assemblea legislativa della Liguria: “Enrico Piccardo è sempre stato un interprete fedele e appassionato delle esigenze del proprio territorio, un amministratore attento, capace e, nonostante la malattia, fino all’ultimo giorno non si è risparmiato per garantire continuità al proprio mandato. Oggi tutta la politica ligure e i cittadini di Masone hanno perduto un solido punto di riferimento”.

“La Valle Stura e la Liguria tutta perdono un uomo amato da tutti – scrivono i consiglieri dei Gruppi M5S Genova e Liguria – che si è sempre distinto per onestà, generosità, abnegazione e disponibilità al dialogo nell’interesse dei cittadini e delle istituzioni. Sempre in prima linea per aiutare chiunque avesse bisogno, Piccardo è certamente stato un esempio che non dimenticheremo”.

“Enrico era un amministratore locale che viveva in prima persona il suo mandato – è il messaggio del Gruppo PD in Regione Liguria – un punto di riferimento per il territorio e un vero combattente. Un politico appassionato, sempre dalla parte dei cittadini. Alla famiglia e alla comunità di Masone vanno le nostre condoglianze”.