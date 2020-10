Lorenzo Malagrida, riuscita l’operazione al ginocchio sinistro: al via la riabilitazione

Vado Ligure. Lorenzo Malagrida, ex giocatore del settore giovanile del Vado, classe 2003, che da cinque stagioni milita nella Sampdoria e da quest’anno è aggregato alla formazione Primavera della società blucerchiata, è stato operato al ginocchio sinistro per la rottura del crociato anteriore che si era procurato nella preparazione precampionato.

L’operazione, perfettamente riuscita, è stata effettuata questa mattina a Genova dal professor Mazzola, responsabile sanitario dell’Uc Sampdoria. Malagrida può così iniziare la riabilitazione.

Per Lorenzo, che molto bene aveva fatto in Under 16 e Under 17, al punto che nello scorso novembre era stato convocato al Centro Tecnico Federale di Coverciano, e su cui la società punta per il futuro, si prospettano ora i canonici sei mesi per poter riprendere dell’attività agonistica.