Loano. Pieno d’applausi per “La sostenibilità e l’essere”, la serata evento promossa da Banca Generali Private che ha coinvolto 65 ospiti – rigorosamente con mascherina e ben distanziati per rispettare la normativa sanitaria – in una celebrazione del futuro all’insegna della sostenibilità.

Dopo l’apertura a cura del District Manager di Banca Generali in Liguria, Umberto Ortu, la parola è passata a Paola Pallotta, Managing Director della società di investimento Capital Group. L’esperta ha illustrato le prospettive dei mercati finanziari per il finale di un 2020 complesso e atteso da un possibile punto di rottura quali le elezioni americane di inizio novembre. “Per superare le incognite, occorre superare le logiche tradizionali costruendo portafogli di investimento declinati sui grandi temi che caratterizzeranno il futuro” ha spiegato.

Temi tra i quali spicca senza dubbio la sostenibilità, argomento al centro dell’intervento dell’organizzatrice della serata, la private banker di Banca Generali Private Agata Marano, la quale ha illustrato il modello di investimenti sostenibili promosso dalla prima Banca private di Piazza Affari che ha già riscosso plausi dalla comunità finanziaria internazionale.

A seguire, Marano ha intervistato il docente esperto di scienze del benessere, Daniel Lumera, il quale ha spiegato ai presenti come ascolto, comunicazione, interconnessione e competenze siano “i valori che dovrebbero guidare tutti noi nell’affrontare le sfide che ci troviamo di fronte”.

Momenti di vera emozione sono stati vissuti in chiusura, con le suggestive performance di Beatrice Carbone, ballerina solista del Teatro alla Scala e figlia d’arte.