Löa Open Autunnale: Lorenzo Carboni e Rebecca Bonello sono i vincitori

Loano. Mercoledì 14 ottobre, al circolo del tennis di Loano, si è concluso il primo Löa Open Autunnale, organizzato dall’Asd Tennis e Sport Educativo A. Zizzini.

Nel tabellone di singolare maschile si è imposto Lorenzo Carboni (2.8 Tennis Club Alghero Sassari) che ha avuto la meglio in finale su Jacopo Eugenio Accatino (2.4 Tennis Club Pietra) con il punteggio di 64 75. In semifinale Carboni aveva vinto con Davide Carrara (2.7 Ata Battisti Trento) e Accatino con Daniele Rapagnetta (2.7 Tiro a Volo Sport Roma).

Nel tabellone femminile primo posto per Rebecca Bonello (2.5 TC Finale) che ha vinto in finale su Barbara Baccelli (2.5 TC Pegli) con il punteggio di 63 61. In semifinale Bonello aveva prevalso sulla piemontese Micol Sanna (2.7), mentre Baccelli aveva avuto la meglio sulla finalese Micol Severi (2.5).

Nella foto: Jacopo Eugenio Accatino (a sinistra) e Lorenzo Carboni