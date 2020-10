L’istituto Falcone di Loano sempre più plastic-free: una borraccia di metallo ad ogni nuovo studente

Loano. L’istituto Falcone di Loano, da sempre “attento osservatore dei cambiamenti ambientali e sociali che caratterizzano il nostro territorio”, ha deciso di accogliere gli alunni delle nuove classi prime con un gesto simbolico, donando a ciascuno di loro una borraccia che abbraccia la filosofia “plastic-free”.

La distribuzione è avvenuta per mano della dirigente scolastica, professoressa Ivana Mandraccia, che ha incontrato gli studenti delle 12 classi iniziali sottolineando l’importanza di una simile iniziativa.

“In questo anno scolastico, che si profila complesso e articolato per via dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19 – spiegano dall’istituto loanese – sensibilizzare le giovani generazioni al rispetto dell’ambiente diventa più che mai fondamentale. Così iniziare da un piccolo gesto assume per tutti un valore più ampio, perché significa intraprendere un percorso didattico al passo coi tempi, in un’ottica di responsabilità collettiva e condivisione di idee e azioni che portino anche gli adolescenti a riflettere sui comportamenti corretti da tenere, per garantire a tutti un futuro ecosostenibile”.