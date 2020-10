L’indiscrezione: la Nazionale di calcio in ritiro “pre mondiale” ad Alassio come nel 1982?

Alassio. Prima premessa: la fonte, ma solo per il momento, vuole rimanere anonima, prima di concludere la trattativa. Seconda premessa: per fornire un piccolo indizio diciamo che la stessa era presente nel maggio 1982 quando la Nazionale di Enzo Bearzot trascorse il ritiro ad Alassio prima di emozionarci con il titolo mondiale in Spagna. E allora ecco, che per il ritorno sul luogo del delitto si gioca sui sentimenti ma soprattutto sulla scaramanzia che nello sport ha un ruolo determinante.

Se tutto andrà bene, considerato quanto accade e accadrà nel calendario sportivo causa pandemia, gli azzurri di Mancini farebbero visita ad Alassio a fine ottobre 2022, prima di partire per l’avventura del primo mondiale che si giocherà d’inverno. Ovvio che per pianificare la data occorre prima che la Nazionale si qualifichi e visto il doloroso precedente si consiglia prudenza.

Ma se, come tutto farà pensare, il visto mondiale sarà garantito ecco una due giorni ad Alassio per i nostri eroi. E questo, in una città che ha dovuto fare i conti nelle ultime due stagioni con le mareggiate che hanno eroso la spiaggia sarebbe un grandissimo colpo pubblicitario.

E se la Nazionale arrivasse fino in fondo poi le immagini e le foto di Alassio farebbero il giro del mondo per tanto tempo con la certezza a quel punto che tutti quelli in cerca di fortuna vi farebbero una capatina.