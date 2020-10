Letimbro, la precisazione del ds Bozzo: “Scelta per tutelare i nostri tesserati, ma la società non si tira indietro”

Arriva tempestiva la precisazione del direttore sportivo della Letimbro Marco Bozzo circa l’annuncio di sospendere le sessioni di allenamento. “La prossima settimana – spiega il dirigente – abbiamo deciso di sospendere gli allenamenti in attesa di capire l’evoluzione della situazione. Al momento, pochi giocatori hanno deciso di far un passo indietro per ragioni familiari e lavorative. Domani scenderemo regolarmente in campo e così anche la settimana prossima, semplicemente non svolgeremo le sedute settimanali. La maggior parte dei giocatori si è resa disponibile a proseguire”.

“Se poi la Federazione non opterà per il fermo – conclude il dirigente – e molti dei nostri scegliessero di non andare avanti la società farà tutto ciò che è nelle sue possibilità per integrare la rosa e portare a termine la stagione”.