Lavori sulla rete elettrica di Vado Ligure, venerdì 16 ottobre possibili disagi

Vado Ligure. E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel per la gestione della rete elettrica a media e bassa tensione, informa che, su richiesta del gestore di rete di alta tensione, procederà alla messa in sicurezza di alcuni impianti dislocati nell’ambito del territorio savonese.

L’intervento, che riguarderà principalmente il comune di Vado Ligure, è necessario per permettere lavorazioni su elettrodotti interferenti con le linee preposte alla distribuzione di energia tra Vado e Finale Ligure. E-distribuzione si scusa per eventuali disagi, ma ricorda che “tali disservizi hanno lo scopo di prevenire possibili incidenti alle maestranze che operano in prossimità delle linee elettriche”.

L’interruzione dell’erogazione di corrente è prevista per venerdì 16 ottobre dalle 8.30 alle 15.30. Le vie interessate saranno: via San Bernardo da 2 a 6a, da 6c a 14, 22, 3, da 9 a 31, sn, sn4, sn6, sn11, sn1, sn10, sn2, sn5, sn7, sn3, sn8, sn9, 14, da 18 a 20, 15, sn13, sn12, sn14; via Bixio da 2 a 4a, da 4h a 6, da 6b a 14, da 18 a 22, 1, da 1c a 41, da 41b a 51, sn, snc, cant, sn5; via S. Margherita da 10a a 14, da 18 a 26, da 32 a 36a, da 3 a 11, da 15 a 33a, sn, cant, sn1, da 2 a 4, da 8 a 10, 1, 1c, 1e, sn3; via Cunio da 2 a 4, da 8 a 10, da 10b a 14, 1, da 1ip a 17, da 17b a 19, sn, sn1, sn2, sn3; via Peluffo 2, 8, da 12 a 16, da 22 a 24, da 1 a 3a, 15, 25, sn, cant, sn2, sn3; via Pertinace da 44 a 54, da 60 a 76a, da 47a a 55, sn, cant, sn10, sn9, sn5; via Gavotti da 22 a 30, da 3b a 19, sn, cant, sn25; via Vezzi 4, da 10 a 14, 5, sn, cant, sn1, sn3; via Contrada 6, da 1 a 1a, da 5 a 21, cant; via San Maurizio da 8 a 12, da 3 a 5, sn1.

Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto gli utenti sono invitati a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori. Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio, è possibile inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD (IT001E…) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone “Guasti e-distribuzione”. Per segnalare un guasto è a disposizione il Numero Verde 803.500.

Inoltre, è possibile ricevere informazioni anche sui canali social Facebook e Twitter di E-Distribuzione nonché sul sito Web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione “interruzione di corrente”, è presente la “mappa delle disalimentazioni” che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica.