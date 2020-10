L’Asd Savona Calcio attiva i profili social Facebook e Instagram

Savona. Al termine della riunione odierna dell’area comunicazione, l’Asd Savona Calcio ha reso noto che, a partire da domani, domenica 11 ottobre, saranno attivi i profili social Facebook e Instagram con la denominazione Asd Savona Calcio.

Questa scelta è stata accelerata per venire incontro al grande interesse che si è venuto a creare intorno alla squadra biancoblù. Un riscontro, però, che non può tradursi in un seguito concreto sulle tribune, a causa della gestione dalle normative anti Covid che non permettono, per ora, la partecipazione del pubblico.

Pertanto domani, a partire dall’orario di inizio, le 18,30, la prima partita casalinga del Savona, contro la Baia Alassio, sarà visibile in diretta sulla pagina Facebook della società.