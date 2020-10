Laboratorio per Savona 2021: “Area di crisi complessa un flop, rivalutare il ruolo del Comune”

Savona. “Dopo due anni dal suo riconoscimento ministeriale, i risultati ottenuti con l’Area di Crisi Complessa sono stati un sostanziale flop e un consuntivo industriale e occupazionale assolutamente inadeguato rispetto alle previsioni”. Lo dichiara l’associazione Laboratorio Per Savona 2021, lista civica che sostiene la candidatura di Bruno Spagnoletti alle prossime amministrative che si terranno a maggio.

“A parte i ritardi accumulati nella disponibilità dei finanziamenti ministeriali al Sistema delle imprese savonesi – commentano – lo strumento della Area di Crisi Complessa ha completamente bucato l’obiettivo della attrazione di investimenti e l’insediamento di nuove imprese. In questo quadro le nuove assunzioni previste (circa 600) sono del tutto insufficienti e rappresentano una goccia del mare magnum di perdita di occupazione nell’area negli ultimi 5 anni”.

“Riteniamo prioritario e strategico cambiare e innovare in corsa il ruolo del Comune di Savona nella politica industriale e nella gestione dei multiservizi ‘comprensoriali’ – spiegano dall’associazione -. Va, in buona sintesi, ripensato e rilanciato il ruolo dell’amministrazione nella cosiddetta ‘area larga’ o di livello ‘comprensoriale’. La gestione, o meglio la referenza della politica industriale e dei servizi di area, non possono più essere lasciati nella disponibilità esclusiva del Comune di Vado Ligure”.

“La nuova Governance del Comune di Savona si deve riqualificare da un lato nel possibile negoziato aggiuntivo (nuovo) degli accordi di programma realizzati con Ministero e Regione e dall’altro si dovrà qualificare soprattutto nella trattativa con il Governo e la Regione sulle nuove risorse indotte dal Recovery Fund” concludono dal Laboratorio per Savona 2021.