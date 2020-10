La Spotornese scalda i motori per la nuova stagione: ecco la rosa completa a disposizione di Barone e Peluffo

Per il ritorno del calcio a Spotorno bisognerà ancora aspettare. Visto che l’impianto “Siccardi” è ormai da anni destinato a usi tutt’altro che sportivi, servirà un po’ di tempo prima di poterlo di nuovo calcare in pantaloncini e scarpini. Ma per vedere nuovamente all’opera la Sportonese, rinata in estate dopo anni di assenza, manca davvero poco. La squadra, che disputerà le gare casalinghe del campionato di Seconda Categoria al “Ruffinengo” di Legino, è stata ricostruita da zero nel corso di questi mesi e ora ha assunto la sua fisionomia definitiva. “Escludiamo altre operazioni, siamo a posto così”, il commento degli allenatori Massimo Peluffo e Alessio Barone (nella foto).

La rosa della Spotornese stagione 20/21:

Portieri: Edoardo Tregambe (1992), Matteo Filippi (2000), Samuele Marangon (1993)

Difensori: Michele Tosques (1984), Luca Ottonello (1989), Marco Limito (1982), Giorgio Paulon (1992), Pier Francesco Bovero (2001), Luca Marinelli (1989), Lorenzo Basso (2001), Riccardo Damonte (1993).

Centrocampisti: Federico Dorigo (1982), Matteo Lione (1996), Andrea Canale (1994), Giacomo Tomasi Cenesi (1998), Simone Basso (1989), Loris Fabbiani (2000), Pietro Chessa (2000), Simone Novello (1995).

Attaccanti: Federico Puppo (1989), Fabio Core (1992), Andrea Amato (1999), Christian Ottina (1990), Francesco Monda (1992), Andrea Intili (1989), Jacopo Veglienzone (2000)