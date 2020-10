La Spotornese ritorna in campo e lo fa vincendo, mister Peluffo: “Buona la prima, siamo sulla strada giusta”

Minuto numero ottantasei della ripresa. La partita tra Spotornese e Pietra Ligure “B” sembra destinata a essere archiviata con l’appellativo di “pareggio pirotecnico” visto che le squadre erano andate a segno entrambe due volte. I padroni di casa con Paulon e Puppo (quest’ultimo dal dischetto) mentre i pietresi con Rimassa e Ballone. Ma a seguito di un angolo la palla perviene nei piedi del subentrato Canale che gira in mischia verso la porta e piega le mani al portiere avversario. Tre a due. Pochi minuti e la Spotornese può festeggiare. Rinascere e subito rivincere. Mica male.

“Buona la prima – commenta Massimo Peluffo, allenatore insieme ad Alessio Barone – perché abbiamo fatto una bella prestazione. Sottolineo il massimo impegno dei ragazzi, che si sono resi protagonisti di un ottimo primo tempo. Poi, siamo calati nella ripresa come è normale che sia per una compagine che si allena da poco e completamente nuova. Abbiamo ancora tanto da migliorare, chiaro, ma possiamo dire che per quanto visto siamo sulla strada giusta”.