La scherma sbarca in Val Bormida al centro sportivo Zeronovanta

Altare. La scherma sbarca in Val Bormida. Il Circolo Scherma Savona, in collaborazione con l’Associazione Zeronovanta, organizza una dimostrazione di scherma presso il centro sportivo ludico ricreativo di via Montenotte ad Altare.

L’evento è previsto per domenica 18 ottobre a partire dalle ore 15,30. “In quella sede si esibiranno alcuni degli atleti della società con l’obiettivo di creare interesse per il nostro bellissimo sport che si ispira anche alla storia” ci riferisce Roberto Faldini, presidente del sodalizio savonese.

“Ed inoltre – aggiunge il maestro Federico Santoro – con questa dimostrazione la nostra società vuole gettare un primo mattone per far conoscere il nostro sport e soprattutto provare creare una nuova realtà sportiva a cui speriamo tutta la Val Bormida possa appassionarsi”.

“Presto, a tale proposito, ci saranno altre novità” conclude il maestro Santoro, lasciando intendere che a questa dimostrazione ci sarà un seguito.

