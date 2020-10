La Polisportiva Quiliano Ritmica si prepara al campionato regionale individuale Silver LD e LE

Quiliano. Nulla al momento è cambiato per la Polisportiva Quiliano Ritmica con l’ultimo decreto annunciato la scorsa domenica.

Come riporta Quilianonline, la ginnastica ritmica, essendo uno sport individuale, prosegue la sua attività, gli allenamenti, ma anche i campionati nel pieno rispetto delle normative in materia di emergenza sanitaria

Lo conferma il presidente della Polisportiva quilianese e della sezione Ritmica Aureliano Pastorelli. “Al momento grazie al ministro Spadafora non è cambiato nulla per noi della Ritmica, per questa settimana rimane tutto invariato. Vedremo la prossima domenica quali saranno le decisioni future”.

Infatti, sabato 24 e domenica 25 ottobre al palasport di Quiliano si terrà il campionato regionale individuale Silver delle categorie LD e LE, ma a porte chiuse anche per i genitori. Sarà organizzata su due giorni per poter permettere gli ingressi scaglionati per le atlete e la sanificazione tra un gruppo e l’altro. Tutto questo per poter garantire lo svolgimento del campionato in massima sicurezza.

“Finché ce lo consentiranno – ha affermato il presidente Pastorelli – noi andremo avanti. Continueremo le nostre attività, gli allenamenti, le gare sempre attenendoci al protocollo Covid-19 come la sanificazione, il distanziamento, la misurazione della temperatura, l’utilizzo dei dispositivi. Lo sport non è un servizio non essenziale, ma è molto importante per la salute, per la prevenzione di malattie, per la mente. È fondamentale per tutti noi”.