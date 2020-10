Con 8 metri e 90 il 18 ottobre 1968 Bob Beamon stabilì il record del mondo di salto in lungo all’Olimpiade di Città del Messico, il più duraturo nella storia dell’atletica leggera, resistendo per 23 anni. Questa domenica anche noi “atleti” del fine settimana potremo stabilire il record di eventi in una sola giornata festiva: da Ponente a Levante, dal mare all’entroterra sarà un unico grande “campo sportivo” in cui competere ognuno per assicurarci per primi un posto in prima fila.

La Granfondo Internazionale Alassio chiuderà la stagione ciclistica al mare in una bella giornata di sole e sport, così com’è stata aperta con la Granfondo Laigueglia Lapierre, manifestazione che ha riscontrato un gran successo di partecipanti provenienti dall’Italia e dall’estero. La gara si svolgerà su due percorsi davvero impegnativi e presenta un arrivo in salita molto più duro rispetto a Laigueglia: il tracciato terminerà infatti sulla cima del Santuario della Madonna della Guardia.

Villanova d’Albenga ospita la tanto attesa ultima tappa della stagione del Campionato Italiano Enduro Under 23 – Senior 2020, prova decisiva che regalerà i nuovi campioni nazionali di questa breve ma intensa annata e organizzata dal MotoClub Alassio. La prova ligure sarà caratterizzata da tre prove speciali disposte lungo un percorso di 47 km.

Savona ospita invece la “Festa Siciliana”, evento che propone un interscambio culturale, turistico e commerciale tra le genti del Nord Italia e della Sicilia. La manifestazione nasce in collaborazione con il Sodalizio Siculo Savonese “Luigi Pirandello” per far rivivere il sapore, i profumi, il folklore e il calore della bellissima isola. Grande spazio sarà dato ai prodotti tipici enogastronomici, valorizzando la cultura del cibo, e allo street food palermitano di qualità con cucine on the road. Ospite d’onore il famoso attore palermitano Tony Sperandeo per intrattenere il pubblico.

Questa domenica il Mercato Riviera delle Palme “espatrierà” sul lungomare di Cogoleto. I banchi saranno inseriti in una splendida cornice a due passi dal mare e con il profumo di salsedine in un autunno ancora deliziosamente mite. Domenica dopo domenica il mercato è sempre più garanzia di shopping ai massimi livelli: grande assortimento, offerte convenienti in tutti i settori, qualità indiscussa e l’immancabile cortesia di un gruppo affiatato di ambulanti pronto ad accoglierci tutti con il sorriso.

Fotografia, pittura e ceramica sono protagoniste nella mostra “Forme del Paesaggio e Alchimie di Luce”, visitabile a Carcare. “Le tre arti dialogano cercando forme, colori, luci che conducono i visitatori a lasciare a casa la paura per un cauto ottimismo. L’arte è anche terapeutica, oltreché la cartina di tornasole della realtà che tutti stiamo vivendo”, sottolinea Silvia Bottaro, presidente dell’Associazione “Aiolfi”, organizzatrice dell’esposizione. Nella mostra sono presenti alcune new entry che si uniscono ai più di quaranta artisti che da tempo collaborano con l’”Aiolfi”.