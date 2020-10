La Figc apre agli allenamenti individuali

La Figc tenuto conto delle disposizioni contenute nel DPCM del 18 ottobre in ordine allo svolgimento delle attività e competizioni sportivo dilettantistiche, compreso quelle relative all’attività giovanile nel comunicare che sono sospese sino al 13/11 le competizioni organizzate dalle Lnd e dal SGS a livello provinciale (dalla terza categoria ai Piccoli Amici) ha reso ufficiali le risposte ai quesiti pervenuti al Dipartimento dello Sport.

Per maggior chiarezza nel merito si è finalmente avuto ragguagli a questa precisa domanda: “A quali attività sportive devono essere riferite le espressioni nella circolare del Ministero dell’Interno n. 15350/117(2)/1 del 27 ottobre 20, al seguente capoverso “Inoltre, sempre per tali attività sportive vengono sospese non solo le gare e le competizioni ludico-amatoriali, confermando quanto già disponeva il precedente d.P.C.M., ma altresì tutte le altre attività connesse, praticate a livello dilettantistico di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento; sicché sono ricomprese nella generale sospensione anche le attività di allenamento svolte in forma individuale?”.

Ecco la risposta tanto attesa:

Le sospensioni sono da riferirsi esclusivamente alle attività ludico-amatoriali svolte al chiuso. Nei centri sportivi e circoli all’aperto è possibile svolgere attività motoria e di sport di base in forma individuale e nel rispetto del distanziamento e del divieto di assembramento.

Per quanto attiene gli sport di squadra e gli sport da contatto, nei medesimi luoghi all’aperto è possibile svolgere allenamenti in forma individuale, assimilabili alle attività sportiva di base o all’attività motoria in genere, sempre nel rispetto del distanziamento e delle altre misure di cautela, anche con la presenza di un istruttore/allenatore, e del divieto di assembramento.