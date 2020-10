La crisi non spegne tutte le insegne. Ecco come si reinvetano i nostri bravi imprenditori

Provincia. L’amarezza, la rabbia, il senso dell’ingiustizia, a volte la disperazione per una vita gettata via. Ma alla fine vengono fuori anche l’orgoglio e l’inventiva propria di noi italiani brava gente.

Così molti bar e ristoranti, alcuni dei quali di livello, dopo il decreto del Presidente Conte che impone la chiusura alle 18, hanno reinventato le regole della loro attività. Quasi sempre lo fanno più per passione che per convenienza, per restare comunque aperti in attesa di tempi migliori.

I modi sono tanti. Chi fa asporto o consegna a domicilio e mai avrebbe pensato di farlo, chi sposta l’ora dell’aperitivo, chi si propone per andare a cucinare a casa di chi lo vuole. Sono molte le iniziative anche in provincia di Savona. Impossibile citarle tutte, vediamone almeno alcune.

MARE HOTEL SAVONA

Alberto Tiranini ha presentato proprio oggi tutte le novità della struttura, impreziosite dalla proposta di pernottare in una delle lussuose camere dell’albergo con cena al sushi beach o al bistrot Marea. Naturalmente sono attivi i servizi di asporto e consegna a domicilio di tutte le specialità di sushi a base di pesce fresco del Mar Ligure. Le parole di Tiranini: “Uno sguardo sul mare di Savona, in quest’angolo di Caraibi trapiantato in Liguria, può regalare un’emozione, per una serata da ricordare in un momento così difficile”. Sul sito dei Marea tutte le informazioni per chi volesse cimentarsi in questa esperienza.

SAIL INN ALASSIO

Il ristorante sul mare di Giampiero Colli, come sempre aperto a pranzo dalle 12 alle 15, alla sera propone menù speciale da asporto o con consegna a domicilio, con sconto del 30% sulla carta dei vini e dolci a cura del maestro Ernst Knam (tanto per dire il livello…). Spiega Colli: “Ritengo sia un modo per restare vicini a coloro che ci hanno sempre supportato, anche con prezzi particolari. Non dobbiamo arrenderci e un posto come Alassio deve farlo prima di tutti, distinguersi ancora una volta per servizio e qualità”. Chi conosce le specialità del Sail Inn non stenterà a crederlo. Utile consultare il sito del locale.

ANGUSTERIA ALBENGA

Riaprira tra pochi giorni, giusto il tempo per organizzarsi nel migliore dei modi e accontentare come sempre la propria clientela. Il locale di via Tiziano 5, a Vadino, non farà mancare il servizio di asporto e consegna a domicilio per le sue specialità a cominciare dal sushi di carne.

THE BALANCE SAVONA

Il noto bar in via Baglietto, nella Darsena Vecchia del porto di Savona, oltre all’apertura normale, ma un po’ anticipata, dalle 14 alle 18, ha allestito un corner shop per vini e birre, ma non poteva certo rinunciare alla sua principale caratteristica, ed ecco quindi il cocktail kit con le specialità più rinomate. Dice Baccino: “È tutto disponibile sia per l’asporto sia per la consegna a domicilio. Una luce in più in Darsena che non si rassegna a spegnersi troppo presto”. Da ricordare che il locale di Baccino è stato inserito nell’ultima guida del Gambero Rosso tra i dieci migliori cocktail bar d’Italia.

LOCANDA BARBACANA VILLANOVA D’ALBENGA

Michele Cammarata, dopo un’estate ricca di lavoro e di soddisfazioni, alle 16 del sabato e della domenica propone le merende sinoire con tapas, grigliate, carni, salumi e specialità locali come la torta pasqualina. Vini liguri, ovviamente, per un pomeriggio o magari una gita diversi.

…E TANTI ALTRI

Il tam tam del cronista alla ricerca di novità ci permette di segnalare altri locali, di cui per ragioni di tempo è impossibile approfondire le caratteristiche ma che è doveroso citare. Ecco allora il Sol Ponente di Bruno De Blasio (Alassio), The Ranch (Savona e Pietra Ligure) con i suoi famosi hamburger, la pizzeria Dolce Vita di Albenga, Vittorino di Loano che ha preparato una speciale serata di Halloween. Guardandovi intorno troverete comunque molti altri locali che hanno cambiato abitudini e che potrebbero fare al caso vostro.

È significativo come tutti i nostri interlocutori non abbiano approfittato del contatto con il giornale per intonare le pur legittime critiche al governo ma abbiano preferito concentrarsi sulle loro iniziative e sul loro lavoro. In bocca al lupo a loro e a tutti quelli che cercano di sopravvivere in un momento come questo.