Karate club Savona, i risultati della gara internazionale di Maria Alm

Savona. Gli sport di combattimento nella nostra regione hanno potuto riprendere gli allenamenti a giugno e la squadra agonistica del Karate club Savona ha immediatamente usufruito di tale possibilità, seguendo scrupolosamente le linee guida del protocollo della Federazione italiana judo lotta karate Aarti marziali (Fijlkam). Attualmente nel calendario nazionale e internazionale gli eventi che erano stati programmati sono stati cancellati o posticipati a causa dell’emergenza sanitaria non totalmente superata, fatta eccezione per l’Eurocup d’Austria, che si è svolta a Maria Alm il 19 settembre, con la partecipazione di 800 atleti in rappresentanza di 25 nazioni.

Il protocollo di sicurezza applicato in Austria è stato particolarmente rigoroso: il pubblico non è stato ammesso e gli atleti che hanno combattuto sono entrati nel palazzetto in orari predefiniti in base alla categoria di appartenenza.

Per il KCS hanno partecipato 13 atleti alcuni giovanissimi e alla prima esperienza internazionale:

Giorgia Brignone (2006 – 47 kg CA), Matilde Fiume (2008 – 45 Kg U14), Vittoria Galati (2010 – 36 kg U12), Jacopo Genta (2008 – 40 kg U14) e Micol Genta (2006 – 45 kg U14), Paola Giordani (2006 – +54 kg CA), Tommaso Lorenzetti (2004 – 61 Kg U18), Riccardo Magnani (2007 – +55 Kg U14), Maya Marenco (2010 – 30 kg U12), Roberta Musso (2009 – +36 kg U12), Andrea Odello (2007 – 45 kg U14), Gian Lorenzo Pica (2006 – 52 Kg CA), Francesca Rossello (2008 – 50 kg U14).

Questi nel dettaglio i risultati:

Under 12: Bronzo per Maya Marenco (30 kg) e Roberta Musso (+36 kg). Quinto posto per Vittoria Galati (36 kg).

Under 14: Argento per Micol Genta (45 kg), Andrea Odello (45 kg) e Francesca Rossello (50 kg).

Under 16: Argento per Gian Lorenzo Pica (52 kg).

Under 18: Quinto posto per Tommaso Lorenzetti (61 kg).