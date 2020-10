Juniores Eccellenza: vittoria dell’Albenga nel recupero della prima giornata

Albenga. Nel recupero della prima giornata del campionato regionale Juniores Under 19 di Eccellenza, giocato alle ore 16,30 di ieri allo stadio Annibale Riva, l’Albenga di mister David Balleri ha superato il Ventimiglia con il risultato di 3 a 1.

L’Albenga passa in vantaggio al 4° del primo tempo con Jebbar e al 20° raddoppia con Basile. Per il Ventimiglia, Croese accorcia le distanze proprio alla scadenza della prima frazione di gioco. Nel secondo tempo, al 13° è Calcagno ad andare a segno e fissare il risultato per il definitivo 3-1.

Con questa vittoria l’Albenga si porta a 4 punti in classifica, in settima posizione. Sabato 24 ottobre il turno con il Molassana Boero è stato rinviato a data da destinarsi, quindi il prossimo impegno è rimandato a sabato 31 ottobre per la quinta giornata di campionato in casa della Genova Calcio.

Di seguito i giocatori a referto.

Albenga: 1 Scalvini, 2 Schiano, 3 Caprio, 4 Griffini, 5 Zecchino, 6 Parascosso, 7 Mariani, 8 Calcagno (cap.), 9 Jebbar, 10 Graziani, 11 Basile. A disposizione: 12 Senatore, 13 Velaj, 14 Bronda, 15 Testa, 16 Massa, 17 Gibertini, 18 Giordano, 19 Graziani, 20 Mokhles. All. David Balleri.

Ventimiglia: 1 Macrì A., 2 Pecoraro, 3 Brogna, 4 Xhamo, 5 Micu (cap.), 6 Addiego, 7 Fazzari, 8 Falone, 9 Croese, 10 Mirabito, 11 Macrì G. A disposizione: 12 Primavera, 13 Mei, 14 Akkioui, 15 Saa, 16 Vagnetti, 17 Rossotti. All. Diego Bevilacqua.