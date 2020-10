International Antalya Challenge, Chiara Rebagliati ad un passo dal podio

Savona. La Nazionale olimpica azzurra ha conquistato due medaglie all’International Antalya Challenge, prima gara internazionale per l’Italia in questo 2020 in cui il calendario è stato stravolto dall’emergenza Covid-19.

Derby azzurro in campo femminile. Medaglia di bronzo per Lucilla Boari: l’atleta delle Fiamme Oro nella sfida per il terzo posto ha avuto la meglio sulla compagna di nazionale Chiara Rebagliati per 7-1.

La titolare di Rio 2016 vince il primo set 27-26, la savonese prova a rialzarsi pareggiando il secondo 27-27, ma poi si ritrova sotto 5-1 perché la compagna di squadra vince 26-22 la terza volée. Si arriva così alla quarta tornata di frecce in cui Boari chiude la partita con l’ultimo parziale 28-26.